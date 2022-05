Der Rote Bulle und sein goldenes Sprungbrett

Aller Anfang ist schwer. Als das Red-Bull-Imperium von Dietrich Mateschitz im April 2005 das Projekt Spitzenfußball in Salzburg in Angriff nahm, waren rote Zahlen die Norm, Europacup-Erfolge überschaubar und einige Herren am Ball und auf der Trainerbank zwar über die Landesgrenzen hinaus bekannt, hatten aber ihren Zenit überschritten.

Manchmal muss man viel investieren, riskieren und auch auf die Nase fallen, um später die Früchte zu ernten. 14 Jahre musste sich Mateschitz gedulden, um sich endlich den Traum von der Champions League zu erfüllen. 2019/20 war die Premiere, 2020/21 das zweite Mal, 2021/22 der dritte Streich – garniert mit dem Anspruch, Stammgast in der lukrativen "Königsklasse" zu bleiben.

Die Weichen dafür sind längst gestellt. Das Werk’l in der Mozartstadt läuft einwandfrei – beginnend bei der exzellenten Nachwuchsarbeit (die U19 stand zweimal im Finale der UEFA Youth League) über ein blendend funktionierendes Scoutingsystem bis hin zur Heranführung der Talente an die Profiabteilung über das in der 2. Liga engagierte Farmteam.

"Du brauchst Geduld"

Beim FC Liefering hat sich auch Karim Adeyemi, für den Borussia Dortmund jetzt bis zu 40 Millionen Euro ausgeben wird, für Höheres empfohlen.

"Man hängt in der Warteschleife, aber man weiß, dass man eine Chance bekommt. Du brauchst Geduld – das ist eine meiner Stärken", sagte der 20-jährige Stürmer, der 2016 um 3,3 Millionen aus der U19 der Spielvereinigung Unterhaching nach Salzburg gekommen war.

Der deutsche Nationalspieler brachte alles mit, wonach die "Roten Bullen" lechzen: Er ist jung, dynamisch, hochbegabt und eine Investition in die Zukunft.

Die "Talenteschmiede" hat einen derart guten Ruf, dass Youngsters, deren Eltern und Berater Salzburg so mancher internationalen Topadresse vorziehen. Vorerst zumindest. Bei Adeyemi hatte Chelsea das Nachsehen, hinter dem blutjungen Erling Haaland war gefühlt das "Who is who" der Szene im Kollektiv her. Jetzt kommt der Norweger via Dortmund bei Manchester City an. Nicht nur für ihn war Salzburg ein Sprungbrett.

Erling Haaland landet bei Manchester City. Bild: REUTERS

Das Wort "Ausbildungsverein" hört Stephan Reiter, seit Februar 2017 Geschäftsführer des österreichischen Double-Gewinners, gar nicht gern. "Wir sind ein internationaler Klub mit sehr guten Möglichkeiten", sagt der 50-Jährige, der den perfekten Doppelpass mit Sportdirektor Christoph Freund – der 44-Jährige trat im Sommer 2015 die Nachfolge des zukünftigen ÖFB-Teamchefs Ralf Rangnick an – spielt.

Interessenten stehen Schlange

Das Geschäft floriert. Die höchste Ablösesumme, die der FC Salzburg je hingeblättert hat, waren 11,2 Millionen Euro für den Schweizer Teamstürmer Noah Okafor, der im Jänner 2020 vom FC Basel kam.

Dem gegenüber stehen 18 Abgänge, die – jeder für sich – (deutlich) mehr eingespielt haben – durch die Bank seit August 2014. Damals wechselte Sadio Mane um 23 Millionen zum FC Southampton. 2008 hatte Salzburg zum ersten Mal bei einem Spielerverkauf die Eine-Million-Marke geknackt. Das war, als Andreas Ivanschitz um 1,6 Millionen zu Panathinaikos Athen ging.

Aktuell bewegen sich die Roten Bullen in anderen Dimensionen. Der Adeyemi-Deal könnte erst der Anfang eines heißen Transfersommers gewesen sein. Rasmus Kristensen steht ebenfalls in Dortmund hoch im Kurs, Nicolas Seiwald in Leverkusen. Brenden Aaronson weckt das Interesse von Leeds-Trainer und US-Landsmann Jesse Marsch. Luka Sucic – in Alkoven aufgewachsen und mit 13 von Union Edelweiss Linz engagiert – wird mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht, Maximilian Wöber mit Wolfsburg, Benjamin Sesko mit dem FC Bayern und Dortmund. Fortsetzung folgt.