Stunde der Wahrheit: Die Fußball-Bundesligisten legten ihre Zahlen offen

Die Fußball-Bundesligisten haben ihre Bilanzdaten per 30. Juni 2023 auf den Tisch gelegt. Dass Meister Salzburg in einer eigenen Liga spielt, ist dabei nichts Neues. Der Kader war mit 51,4 Millionen Euro so teuer wie jene von Sturm, LASK und Rapid zusammen. Bei 32,2 Millionen Euro Jahresgewinn und Erträgen in der Höhe von 186,8 Millionen Euro kann man sich das auch leisten.