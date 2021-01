Der VfL Bochum liegt in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga auf Aufstiegskurs: Die Hinrunde schloss der Klub aus dem Ruhrgebiet auf dem zweiten Platz hinter Hamburg ab, morgen will Bochum nach dem 3:2-Sieg am Donnerstag gegen St. Pauli gegen Karlsruhe den Erfolgslauf fortsetzen. Einen großen Anteil am Hoch von Bochum hat der Welser Robert Zulj, der mit neun Toren und sechs Vorlagen zu den absoluten Leistungsträgern gehört.