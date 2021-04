So lautstark LASK-Torhüter Alexander Schlager seine Vorderleute dirigierte – nach dem 1:1 gegen Rapid in der Fußball-Bundesliga wollte die sonst so kommunikative Frohnatur nicht mehr reden. Die Athletiker hatten nach Platz zwei gegriffen, dann ließ er einen eigentlich ungefährlichen Kopfball von Ercan Kara durch seine Hände gleiten. Christoph Knasmüllner staubte zum Ausgleich ab.