UEFA 5-Jahreswertung: Wird aus dem Lüftchen noch ein Sturm?

Darf der SK Sturm auch in der Europa Conference League jubeln? Der 21-fache slowakische Meister Slovan Bratislava gastiert in Graz.

Ein Blick auf die Bundesliga-Tabelle: Salzburg 40 Punkte, Sturm Graz 38, LASK 33 – für die großen drei des nationalen Klub-Fußballs wäre der Meistertitel heuer noch einmal mit einem Bonus in zweistelliger Millionenhöhe verbunden. In der nächsten Europacup-Saison kommt Österreich zum vorerst letzten Mal in den Genuss eines Champions-League-Fixplatzes, der sich durch die anstehende Reform mehr denn je auszahlt.