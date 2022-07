"Football’s Coming Home", skandierten die meisten der 28.624 Fans, die das Stadion an der legendären Bramall Lane in Sheffield – das ist weltweit die älteste Arena, in der immer noch Profi-Fußball gespielt wird (seit 1862) – in einen Hexenkessel verwandelten. Kein Wunder: Englands "Lionesses" haben sich dort mit einer eindrucksvollen Vorstellung das erste Finalticket bei der Frauen-EURO 2022 gesichert.