Sieg oder Niederlage, Gold oder Silber, Trophäe oder Ernüchterung, Held oder tragische Figur. Die an Spannung nicht zu überbietende Entscheidung im Fußball ist das Elfmeterschießen, das im Mai dieses Jahres sein 50-Jahr-Jubiläum feiert. Wir schreiben 1970, der gelernte Frisör Karl Wald – gebürtig in Frankfurt am Main, aber im Herzen ein Bayer – hat sein Hobby, die Schiedsrichterei, längst zur Berufung erklärt.