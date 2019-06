So lief Oliver Glasners Präsentation in Wolfsburg

Oliver Glasner erzählte über das zufällige Treffen mit Ex-Ried-Spieler Oliver Kragl in Wolfsburg, seine Philosophie und den ersten Besuch beim Wolfsburger Kirtag, bei dem er noch (fast) unerkannt blieb.

In Österreich wurde viel über Ihren Spielstil berichtet. Welchen Spielstil werden Sie in Wolfsburg anwenden?

Hoffentlich einen Erfolgreichen, denn darauf kommt es an. Wir wollen auch in Wolfsburg für einen aktiven Spielstil stehen. Wenn wir den Ball haben, wollen wir ihn so schnell wie möglich in Richtung gegnerisches Tor bekommen. Bei Ballbesitz des Gegners wollen wir den Ball möglichst schnell zurückhaben. Es sind viele gute Voraussetzungen hier, die Mannschaft war auch in der Vorsaison auf einem physischen Top-Niveau. Aber jetzt gilt es nach einer langen Urlaubszeit, dass wir uns alle kennenlernen und aufeinander abstimmen. Einige Spieler waren ja auch noch beim Nationalteam, und haben noch etwas Pause. Wir haben viele Trainingseinheiten und Testspiele, um eine gemeinsame Linie im Kopf zu haben, sobald es losgeht.

Joao Victor hat schon angekündigt, es sei gar nicht so einfach, Ihre Philosophie in den Kopf zu bekommen. Wie lange glauben Sie dauert es, bis die Mannschaft so spielt, wie Sie es sich wünschen?

Das ist immer schwierig zu sagen. Es ist nicht nur entscheidend, was ich im Kopf habe, sondern wie wir gemeinsam unseren Weg finden. Ich werde jetzt nicht stur sagen, so muss das genau ausschauen. Wir orientieren uns am modernen Fußball, der immer schneller wird. Und da wollen wir versuchen, die Spieler mitzunehmen, auch zu verbessern und dann gemeinsam erfolgreich sein. Es wird nicht die Quadratur des Kreises werden, und wir werden nicht lauter Abiturienten benötigen, um das Spielverständnis aufzubringen.

Sie haben von mehreren Angeboten aus Deutschland gesprochen. Was sprach für Wolfsburg?

Ich finde tolle Bedingungen vor, ein ambitionierter Verein, der nach zwei schwierigen Saisonen heuer wieder ein Ausrufezeichen gesetzt hat, und direkt für die Europa League qualifiziert ist. Dass mit Marcel Schäfer und Jörg Schmadtke zwei Leute an meiner Seite sind, die große Erfahrungen beim VfL beziehungsweise in der deutschen Bundesliga generell haben, und dass wir diesen Weg, der vergangene Saison eingeschlagen wurde, gemeinsam weitergehen können.

Haben Sie vor, etwas im Ablauf zu ändern, etwa in der Vorbereitung auf Spiele?

Ich habe mich schon mit dem einen oder anderen Spieler unterhalten, habe auch meine Vorstellungen dargelegt und Kleinigkeiten verändert. Die größte Sache war, dass wir eine Trennwand im Büro durchgerissen haben, und alle gemeinsam sitzen, um kurze Kommunikationswege zu haben. Ich betone immer wieder, das werdet Ihr auch immer wieder von mir hören, dass ich ein absoluter Teamplayer bin, und wir nur gemeinsam erfolgreich sein können. Niemand kann alleine erfolgreich sein. Kein Trainer, schon gar nicht ein Spieler, sondern nur wir alle. Das bedarf einer guten Kommunikation und eines offenen Umgangs, den wollen wir weiter pflegen.

Ein kurzer Vergleich: Die Infrastruktur in Wolfsburg ist sicher besser als in Linz. Wie sehr freuen Sie sich über die neuen Voraussetzungen?

Ich habe schon fast Entzugserscheinungen, war jetzt fünf Wochen ohne Fußball auf dem Platz. In Österreich gibt es keine so lange Pause im Sommer. Und jetzt jedes Mal wenn ich auf den Trainingsplatz schaue, möchte ich die Fußballschuhe anziehen und die Jungs auf den Platz holen. Das sind Top-Voraussetzungen, die Trainingsbedingungen, die Unterstützung die wir alle haben, sind hervorragend. Es gab auch schon diese Woche ein Gespräch mit dem gesamten Betreuerteam. Und dieses gemeinsame Wissen wollen wir bestmöglich verknüpfen, um dann erfolgreich Fußball zu spielen.

Video: Die Pressekonferenz in voller Länge

