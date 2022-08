Es war der Tiefpunkt in der Negativspirale des SK Rapid Wien. Nach dem (verdienten) Europacup-Aus beim 0:1 daheim gegen den FC Vaduz (mit dem Oberösterreicher Kristijan Dobras) ist die Kritik groß. Es sind nicht nur Trainer Ferdinand Feldhofer – der zumindest am Sonntag gegen Sturm noch bleiben darf – und die Spieler in den Fokus geraten. Während einige Fans den Rasen stürmten, machten sich andere auf den Weg in Richtung Vorstandsloge.