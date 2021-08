Messi: "Es ist ein Wahnsinn seit meiner Ankunft"

Dieser Transfer hält nicht nur die Stadt der Liebe, sondern die ganze Fußball-Welt in Atem. Der sechsfache Weltfußballer Lionel Messi wurde in Paris wie ein Messias empfangen. Ohrenbetäubender Lärm, bengalische Feuer, Fans in Ekstase – der argentinische Star erlebte bei seinem ersten Wechsel als Profi ein wahres Spektakel. Roter Teppich inklusive.