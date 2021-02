In der deutschen Fußball-Bundesliga schwächelte Bayern München zuletzt, in das heutige Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Lazio Rom geht der Titelverteidiger trotzdem als Favorit. "Wir werden schauen, dass wir die Antworten in den kommenden Spielen auf dem Platz geben", sagte Mittelfeldspieler Leon Goretzka, der nach seiner Corona-Pause gegen Frankfurt sein Comeback gab.