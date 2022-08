Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Schon in den Morgenstunden bildeten sich Menschenschlangen – in der Hoffnung, eines jener 7000 Tickets zu ergattern, die den Weg auf den Londoner Trafalgar Square freimachten. Sie wollten Englands Fußball-Europameisterinnen, die nach dem 2:1-Finalsieg über Deutschland in Wembley die Nacht zum Tag gemacht hatten, ganz nah sein.