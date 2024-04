Glasners Triumph in Liverpool: "Gibt keine lange Nacht"

Es ist ein Triumph, von dem auch einige der größten Trainer der Welt ein Leben lang nur träumen können: einmal an der legendären Anfield Road gegen den großen FC Liverpool zu gewinnen. Oliver Glasner hat es mit Crystal Palace gleich im ersten Anlauf geschafft. Beim 1:0 (1:0)-Sieg in der englischen Premier League hatte sein Team speziell in der zweiten Halbzeit mit 14:2 Torschüssen und zahlreichen Top-Chancen für den FC Liverpool auch Glück.