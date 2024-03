Glasner ist keiner, der jammern will

Das Wort "Abstieg" gehört nicht zum Wortschatz des anerkannten Fußballtrainers Oliver Glasner. Der 49-jährige Riedauer ist in der englischen Premier League angetreten, um Crystal Palace in sonnigere Gefilde zu führen, aber auch das Team kontinuierlich weiterzuentwickeln bzw. ihm seine Spielidee aufzudrücken. Trotzdem ist der Londoner Traditionsklub noch nicht auf der ganz sicheren Seite. Vielleicht ändert sich das am Karsamstag (16 Uhr, Sky).