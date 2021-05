Es ist ein kleines oberösterreichisches Fußball-Märchen, das sich derzeit beim deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim abspielt. Gabriel Haider aus St. Agatha im Hausruckviertel hat gute Chancen, am Wochenende im Spiel gegen Hertha BSC sein Debüt in der deutschen Bundesliga zu feiern. In jedem Fall wird der 18-jährige Innenverteidiger – so wie bereits in der Vorwoche beim 1:1 in Bielefeld – im Kader stehen und auf der Ersatzbank sitzen.