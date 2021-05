Noch nie wurde der FC Bayern München so unspektakulär Meister wie am Samstag vor dem 6:0-Heimerfolg über Borussia Mönchengladbach. Die Spieler wärmten sich gerade auf, einige verletzte Spieler hatten am Spielfeldrand die Handys eingeschaltet, als die 2:3-Niederlage des Zweiten RB Leipzig in Dortmund feststand. Und dann konnten die Bayern den Kantersieg im leeren Stadion nicht einmal mit den Fans feiern.