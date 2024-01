Des Kaisers Spuren in Oberösterreich

Die normalerweise hochbeschleunigt rotierende Fußball-Welt ist am Montag kurz einmal still gestanden. Die Nachricht, dass Franz Beckenbauer im Alter von 78 Jahren verstorben ist, hat nicht nur in der Heimat der deutschen Sport-Ikone viele Menschen betroffen gemacht. Auch in Oberösterreich hat Beckenbauer Spuren hinterlassen – und als Fußballer, aber vor allem auch als Mensch die Leute fasziniert.