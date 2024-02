Bis jetzt konnte Glasners Neo-Klub nur bei den "Emmys" Trophäen abstauben

Am Montag war Oliver Glasner beim 1:1 seines neuen Premier-League-Klubs Crystal Palace gegen Everton noch als stiller Beobachter neben Klub-Chef Steve Parish auf der Tribüne gesessen, während sein Team im Finish noch den Ausgleich kassierte. "Glas half empty" – Glas halb leer, titelte die um Wortspiele nie verlegene britische "Sun" in Anspielung auf das Unentschieden, das dem Klub zwar einen Punkt in der Tabelle einbrachte, aber trotzdem nicht wirklich weiterhilft.