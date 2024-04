Besser als Liverpool und Barcelona? Wie der FC Salzburg zu 50 Millionen Euro kommt

"Das ist eine große Ehre, eine Bestätigung unseres Weges und eine Anerkennung für den gesamten österreichischen Vereinsfußball, der sich in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt hat", sagte Stephan Reiter, der Geschäftsführer des amtierenden Meisters FC Salzburg, der sich am Mittwoch kurz vor 23 Uhr als eines von nur zwölf europäischen Teams für die Klub-WM 2025 in den USA qualifiziert hat.