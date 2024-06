Rangnick deckt die Karten bei der Generalprobe nicht auf

Bei der EM-Generalprobe am Samstag gegen die Schweiz in St. Gallen (18 Uhr, Servus TV) wird ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick die Karten definitiv noch nicht aufdecken. Marcel Sabitzer hat das Team zwar begleitet, wird jedoch nicht spielen. Die mentale Belastung nach dem so bitter verlorenen Champions-League-Finale mit Borussia Dortmund gegen Real Madrid ist noch zu groß. "Wir sind eingespielt, deswegen sind wir uns einig, dass es ein unnötiges Risiko wäre, ihn einzusetzen", erklärte Rangnick.