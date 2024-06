Länderspiele in Linz mit einem 180-Millionen-Mann

Erling Braut Haaland gastiert mit Norwegens Nationalteam in der Linzer Raiffeisen-Arena.

Der EURO-Countdown läuft! Österreichs Fußball-Nationalteam wird am Mittwoch (13 Uhr) im mondänen Schlosshotel in Berlin, wo eine Suite für Privatgäste mehr als 1000 Euro kostet, sein Basislager für die Dauer des Turnieraufenthalts beziehen. "Ich empfehle den Spielern, die freien Tage zu nutzen, um Dinge zu tun, die der Seele, der Psyche guttun. Lasst das weg, was euch nervt oder stresst", sagte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick.