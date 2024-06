 Aufschlüsse und Garantien: Österreich ist bereit für die EM

Christoph Baumgartner traf in der Schweiz im fünften Länderspiel in Serie.

Die dreitägige Pause für Österreichs Fußball-Nationalspieler vor dem Einzug ins EM-Trainingslager in Berlin am Mittwoch kam zur richtigen Zeit. Ja, beim 1:1 (1:1) am Samstag gegen die Schweiz war nicht alles perfekt. Das galt allerdings für beide Teams. Nach einer langen Saison und einer zuletzt sehr intensiven Vorbereitung seit dem 29. Mai ist es Zeit, die Akkus noch einmal kurz aufzuladen. Wichtig waren die beiden Testpartien dennoch. Aufschlüsse gab es genug.