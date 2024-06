6 aus 624: So viel Oberösterreich steckt in der EURO

Insgesamt 624 Kicker dürfen von den 24 an der am Freitag beginnenden EURO 2024 in Deutschland teilnehmenden Nationen nominiert werden. Sechs davon haben oberösterreichische Wurzeln, wobei Mateo Kovacic alles überstrahlt. Der zentrale kroatische Mittelfeldspieler hat in Linz das Licht der Welt erblickt, mit 30 Jahren einen Marktwert von 30 Millionen Euro und bereits 20 Titel, darunter vier Mal die Champions League (2016, 2017, 2018 mit Real Madrid, 2021 mit Chelsea), gesammelt.