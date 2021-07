Italiens triumphale Rückkehr: Spieler feierten mit den Fans

It’s coming Rome – um 6 Uhr früh ging gestern der Traum aller italienischen Fußballfans in Erfüllung. Nicht in England, sondern in der italienischen Hauptstadt wurde der EM-Pokal präsentiert, als die frischgebackenen Europameister aus dem Flugzeug stiegen und in das römische Hotel "Parco dei Principi" transportiert wurden, wo ein offizielles Mittagessen von Mannschaft, Betreuerteam und Funktionären auf dem Programm stand.