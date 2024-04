Mit einem positiven Gefühl kletterten die Kicker des FC Blau-Weiß Linz gestern in den Teambus Richtung Innsbruck. Beim jüngsten Gastspiel gegen die WSG Tirol gelang dem Team von Trainer Gerald Scheiblehner am 2. September 2023 der erste Sieg in der Fußball-Bundesliga (4:2).