Warum Blau-Weiß Linz den Klassenerhalt schafft

Ich bin froh, dass es wieder losgeht“, sagt Blau-Weiß-Linz-Trainer Gerald Scheiblehner vor dem Frühjahrsstart am morgigen Samstag. Bei Tabellennachbar Altach kicken die Linzer das neue Pflichtspieljahr an. Lesen Sie auch: Blau-Weiß geht mit neuem Kapitän in das Frühjahr Was besser wird Es ist davon auszugehen, dass sich am Stammpersonal der Herbstsaison im Frühjahr vorerst nicht viel ändern wird. Lediglich Stefan Haudum steht in Altach nicht zur Verfügung: Der 29-Jährige zog sich einen