Es werden neun ganz heiße Tage, die dem FC Blau-Weiß Linz bis zur Mitgliederversammlung am 18. Dezember bevorstehen. Die wichtigste Frage: Können die Blau-Weißen den "Worst Case" verhindern? Dieser wäre, den Spielbetrieb im Frühjahr einstellen zu müssen und erst im Herbst neu durchzustarten. Die größte Gefahr dabei: Man weiß nie so genau, in welcher Liga der Landesverband den Klub dann eingliedern würde. Bei Vorwärts Steyr und dem GAK war das vor einiger Zeit die 2.