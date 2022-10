Rassistische Rufe überschatteten Zweitliga-Derby

Die Derbyserie von Fußball-Zweitligist FC Blau-Weiß Linz geht weiter: Auch im 13. Duell blieb der Stahlstadtklub am Samstag gegen Vorwärts Steyr (4:1) ungeschlagen. Die Führung für die Gastgeber hatte Paul Mensah (11.) besorgt, nach der Pause schnürte Fally Mayulu (53., 57.) einen Doppelpack. Ronivaldo erzielte per Elfmeter (83.) das 4:0. Steyr-Stürmer Tobias Pellegrini gelang im Finish nur mehr das Ehrentor. "Bei schwierigen Bedingungen haben wir es extrem gut gemacht", war BW-Coach Gerald Scheiblehner stolz.

Am Ende musste er froh sein, dass Schiedsrichter Dieter Muckenhammer die Partie überhaupt angepfiffen hatte: Aufgrund des engen Terminplans und der Bereitschaft der Klubs wurde das Lokalduell trotz des schwierig bespielbaren Untergrunds angekickt. "Blau-Weiß war in vielen Belangen einfach besser als wir. Sie haben vor allem die Platzverhältnisse besser angenommen und waren im Zweikampf präsenter", sagt Steyr-Coach Daniel Madlener.

Mensah und Mayulu beleidigt

Während des Spiels stand Referee Muckenhammer erneut im Mittelpunkt: Rassistische Rufe aus dem Sektor von Vorwärts Steyr gegen die Blau-Weiß-Torschützen Mayulu und Mensah überschatteten das Zweitliga-Derby.

Ein beträchtlicher Teil der 100 mitgereisten Gäste-Fans kam aus Tschechien – Steyr pflegt seit Jahren eine Fanfreundschaft mit den Anhängern des tschechischen Erstligisten Dynamo Budweis. Von diesem Teil der Anhängerschaft sollen auch die Rufe gekommen sein. Erst nach einer kurzen Unterbrechung, in der Muckenhammer eine Durchsage veranlassen ließ, konnte die Lage in den Griff bekommen werden. "Es waren Sachen, die man nicht hören will", bestätigte Muckenhammer gegenüber den OÖN.

Blau-Weiß-Coach Scheiblehner wurde da schon deutlicher: "Diese Affenleute sind nicht zu tolerieren. Das ist dem Fußball nicht würdig, diese Personen gehören entfernt."

Das weiß auch Steyr-Sportchef Jürgen Tröscher, dessen Klub den Verkauf des Gästekartenkontingents selbst übernommen hat: "Der Kartenverkauf ist frei. Wenn jemand mehr als eine Karte kauft, ist es schwierig nachzuvollziehen, wo diese Karten hingehen. Wir müssen uns ansehen, wie wir diesem Problem Herr werden können. Das schadet dem Fußball und unserem Verein." Genauso wie die Szenen nach dem Schlusspfiff, als Zäune und eine mobile Toilette zerstört wurden.