Nach 0:0: "Wir müssen kein schlechtes Gewissen haben"

BW-Goalie Nicolas Schmid blieb zum bereits achten Mal in dieser Saison ohne Gegentor

Mühsam ernährt sich das blau-weiße Eichhörnchen: Die Linzer holten beim 0:0 in der Fußball-Bundesliga gegen den Wolfsberger AC den nächsten Punkt im Kampf um den Klassenerhalt – sind aber mittlerweile auch schon seit elf Spielen sieglos. Trotzdem war Coach Gerald Scheiblehner mit dem Punktgewinn zufrieden – zumal der Vorsprung auf Schlusslicht Lustenau (1:1 bei der Austria) weiter fünf Punkte beträgt. "In dieser Qualirunde geht es einfach nur darum, in der Liga zu bleiben. Wenn wir