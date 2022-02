Der 19-jährige Fally Mayulu kommt von der zweiten Mannschaft des deutschen Bundesligisten Wolfsburg und unterschrieb bis Sommer plus Option. Die Stunden vor dem Transfer am Deadline-Day waren durchaus intensiv für den Youngster. Es war ein echter Nach-und-Nebel-Transfer: Am Sonntagabend war der Offensivspieler von Paris kurzfristig nach Wien geflogen, fuhr anschließend mit dem Zug weiter nach Linz.