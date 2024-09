"Gerald ist unser erster Ansprechpartner"

Wer hätte gedacht, dass am Samstag in der achten Runde der Fußball-Bundesliga das Duell des Dritten Blau-Weiß Linz gegen den Vierten Sturm Graz (17 Uhr, Hofmann-Personal-Stadion) stattfindet? Blau-Weiß-Coach Gerald Scheiblehner und sein Team stehen dank des Topstarts im Rampenlicht – aber sitzt der 47-Jährige auch in der kommenden Saison auf der Bank des Stahlstadtklubs?