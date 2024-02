Für neuen Blau-Weiß-Kapitän Strauss geht es bald auch in den Hafen der Ehe

Kann der FC Blau-Weiß Linz in der Fußball-Bundesliga Serienmeister Salzburg heute (17 Uhr, Hofmann-Personal-Stadion) erneut ein Bein stellen? Das Team von Trainer Gerald Scheiblehner geht auf jeden Fall mit breiter Brust in das Duell mit dem Liga-Dominator. "Wir haben im Hinspiel gezeigt, was möglich ist. Natürlich muss alles passen, aber wir trauen es uns zu, Salzburg auch ein zweites Mal zu schlagen", sagt Abwehrspieler Fabio Strauss.