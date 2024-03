Für die Austria spielte Scheiblehner seine einzigen 15 Bundesliga-Minuten

Für Blau-Weiß-Linz-Trainer Gerald Scheiblehner ist das Heimspiel in der Fußball-Bundesliga am Sonntag gegen die Wiener Austria (Hofmann-Personal-Stadion, 17 Uhr) auch eine Reise in die Vergangenheit. Was nämlich die wenigsten wissen: Auch der Trainer der Linzer kickte einmal in der Bundesliga. Und zwar für den nächsten Gegner: Es war beim 0:0 der Veilchen gegen den GAK am 28. August 1998, als der damals 21-Jährige in der 75. Minute eingewechselt wurde.