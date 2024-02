Ex-Trainer Gorenzel über Blau-Weiß Linz: "Da lacht mir das Herz"

Drei Runden vor der Punkteteilung in der Fußball-Bundesliga gastiert der FC Blau-Weiß Linz am Sonntag (14.30 Uhr) bei Austria Klagenfurt. Bei den Kärntnern hat sportlich mit Günther Gorenzel ein ehemaliger Blau-Weiß-Trainer aktuell als Geschäftsführer das Sagen. Im OÖN-Interview blickt der 52-Jährige auf seine Zeit in Linz zurück und spricht über die Entwicklung des Klubs.