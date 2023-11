"Die Nummer 1 in Linz sind wir"

Es war eine klare und unmissverständliche Botschaft: "Die Nummer 1 in Linz in sind wir!", hallte es nach dem 2:0-Derby-Triumph des FC Blau-Weiß Linz über den LASK aus dem Heimsektor durch das ausverkaufte Hofmann-Personalstadion. Es war auch eine Anspielung an das "Still Number 1"-Transparent der LASK-Fans, das zu Spielbeginn auf die Auslöschung des FC Linz bei der Fusion 1997 abzielte.