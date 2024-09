Der blauweiße Derbyheld im Lagerhaus

Als Goldtorschütze beim 1:0-Erfolg des FC Blau-Weiß Linz gegen den LASK wäre Stürmer Ronivaldo eigentlich der offenkundige Mann des Spiels – beim vergangenen Linz-Derby war dieses Mal aber alles anders. "Danke an unsere Mitarbeiter. In den vergangenen Tagen hat es so viel geregnet, aber der Platz war in einem Topzustand", lobte der Angreifer nach dem Spiel – und meinte damit vor allem einen Mann: Greenkeeper Stefan Wieser wurde mit seinem kleinen Team zum heimlichen blau-weißen