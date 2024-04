Der Abstiegskampf wird zum Fall für zwei

"Wir haben noch einen Gegner – und das ist Blau-Weiß Linz." Lustenau-Coach Andreas Heraf brachte die aktuelle Lage im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga auf den Punkt. Der Abstiegskampf in der Qualifikationsgruppe wird in den verbleibenden sechs Runden wohl zum Fall für zwei: Für das Schlusslicht aus dem Vorarlberg ist nach der 0:1-Niederlage gegen Altach nur mehr Blau-Weiß Linz in Reichweite.