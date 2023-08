Es ist nur der Auftakt zu hoffentlich ganz vielen Linzer Derbys in der Fußball-Bundesliga: Und trotzdem wird das Duell zwischen dem LASK und dem FC Blau-Weiß Linz am Samstag (19.30 Uhr) über jenen stehen, die danach folgen. Es ist die lange Pause, die dieses Match so besonders macht.