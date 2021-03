Brunmayr ist der beste Blau-Weiß-Linz-Trainer

Kann der FC Blau-Weiß Linz heute (18.30 Uhr) den Heimfluch in der 2. Fußball-Liga gegen Kapfenberg überwinden? Zuhause gelang noch kein Sieg gegen die Steirer – in acht Partien gab es sechs Niederlagen und zwei Unentschieden.

Diesmal stehen die Zeichen so gut wie nie, dass heute der erste Zweitliga-Heimsieg gegen die Falken gelingt: Drei der vier Frühjahrsspiele wurden gewonnen, in der Heimtabelle liegen die Linzer mit sechs Siegen aus acht Spielen auf dem dritten Platz. Die aktuell starke Form der Königsblauen ist auch ein Verdienst von Ronny Brunmayr: Mit einem Punkteschnitt von 1,65 Zählern in 34 Pflichtspielen ist der 46-Jährige aktuell der beste Blau-Weiß-Trainer in der Zweitliga-Geschichte.

Damit liegt er vor seinen Vorgängern wie Thomas Sageder (35 Spiele, durchschnittlich 1,3 Punkte), Klaus Schmidt (25 Spiele, 1,3 Punkte), Goran Djuricin (26 Spiele, 1,2 Punkte), Thomas Weissenböck (50 Spiele, 1,2 Punkte), Günther Gorenzel-Simonitsch (17 Spiele, 0,9 Punkte), Edmund Stöhr (20 Spiele, 0,7 Punkte) oder Willi Wahlmüller (9 Spiele, 0,2 Punkte). Trotzdem warnt er vor Kapfenberg: "Jeder sagt immer: ,Na ja, Kapfenberg’. Aber die sind ganz schwer zu bespielen und richtig gut drauf."

Andreas Milot hat mit Vorwärts Steyr im Frühjahr noch keinen einzigen Zähler eingespielt. Heute (20.25 Uhr, ORF Sport+) soll sich das daheim gegen den GAK ändern. Durchschnittlich holte die Vorwärts-Elf unter dem 51-Jährigen 0,9 Punkte – bei Vorgänger Willi Wahlmüller war es bis zu seiner Entlassung immerhin ein Punkt.

Keine Absteiger?

Den Abstand zu den Abstiegsplätzen vergrößern will der FC Juniors OÖ gegen Lustenau (18.30 Uhr). Vielleicht reicht weniger als Platz 13 für den Klassenerhalt. "Ob es in der 2. Liga Absteiger oder möglicherweise eine Aufstockung geben wird, ist offen", sagte Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer gestern. Nach dem Abbruch der Regionalligen im Vorjahr war beschlossen worden, dass eine gespielte Hinrunde für die Wertung ausreicht. Um die Drittliga-Hinrunden zu komplettieren, fehlen aber noch zwei bis fünf Spiele. Nur vier derzeitige Regionalligisten wären überhaupt aufstiegsberechtigt: Stripfing (Ost), WSC/Hertha, Sturm-Amateure (Mitte) und Innsbruck II (West).

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at