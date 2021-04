Blau-Weiß-Verteidiger droht wochenlanger Ausfall

Erst um 3 Uhr kletterten die Kicker des FC Blau-Weiß Linz nach dem Auswärtssieg in der 2. Fußball-Liga bei den Amateuren von Rapid Wien aus dem Teambus. Mit ihm Gepäck: Die Tabellenführung der zweithöchsten Spielklasse.

Nach 922 Tagen schafften die Linzer wieder den Sprung an die Zweitliga-Spitze. "Ich bin seit 6 Uhr wieder auf, konnte nicht viel schlafen. Als Tabellenführer aufzuwachen, ist aber natürlich ein schönes Gefühl", sagt BW-Coach Ronny Brunmayr.

Trotz des sechsten Siegs in Serie musste sein Team eine Hiobsbotschaft verkraften: Abwehrchef Fabio Strauss musste beim Gastspiel in Wiener Neustadt in der 26. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Erste Entwarnung gab es nach Spielende aus dem Krankenhaus: Immerhin ein Knöchelbruch konnte nach dem Röntgen ausgeschlossen werden.

Weitere Untersuchungen in den kommenden Tagen sollen Aufschluss über mögliche Bänderverletzungen geben. "Fabio wird uns sicher mehrere Wochen fehlen", sagt Brunmayr. Für das OÖ-Derby am Samstag ist der 26-Jährige somit definitiv kein Thema - dafür kehrt Michael Brandner nach seiner Sperre wieder zurück. Und auch der zuletzt kranke Philipp Malicsek könnte heute wieder in das Training einsteigen.

