Blau-Weiß Linz nach 2:0 vorerst auf Platz zwei

Was lange währt, wird endlich gut: Seit dem 2. Mai 2017 konnte der FC Blau-Weiß Linz in der 2. Fußball-Liga bei Austria Lustenau nicht mehr gewinnen – gestern klappte es beim 2:0-Auswärtserfolg aber endlich wieder mit drei Punkten im Ländle.

Eine Standardsituation brachte die Gäste auf die Siegerstraße: Abwehrchef Nicolas Wimmer traf in der 65. Minute zur 1:0-Führung.

Der Auswärtssieg des Teams von Trainer Ronny Brunmayr war verdient: Bereits nach sieben Minuten wurde ein Wimmer-Kopfball auf der Linie geklärt. Bei einem Heber von Aleksandar Kostic (34.) konnte Lustenau-Keeper Dominik Schierl in letzter Not zur Ecke klären. In der 53. Minute fand Kostic aus fünf Metern abermals in Schierl seinen Meister. Die Vorentscheidung hatte Stefano Surdanovic am Fuß: Nachdem er bereits Schierl umkurvt hatte, traf der 22-Jährige das leere Tor nicht.

Besser machte es Fabian Schubert: Beim Startelf-Debüt von Kristijan Dobras verwertete der Top-Torjäger dessen Hereingabe zum 2:0-Endstand – und schoss Blau-Weiß zum ersten Auswärtssieg gegen die Vorarlberger seit 1403 Tagen. Damit kletterten die Linzer zumindest vorerst auf Platz zwei.

Vierte Frühjahrsniederlage

Weiter warten muss Vorwärts Steyr. Das 0:2 in Kapfenberg war die vierte Niederlage im vierten Frühjahrsspiel.

Das Team von Trainer Andreas Milot bleibt seit dem Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse auswärts bei den Obersteirern weiter punktelos.

