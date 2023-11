Auf den ersten Heimsieg in der Fußball-Bundesliga soll heute im ÖFB-Cup die nächste Premiere in der Historie des FC Blau-Weiß Linz folgen: Noch nie haben die Linzer im Pokalbewerb das Viertelfinale erreicht – das soll sich beim heutigen Gastspiel (18 Uhr, ORF Sport+) in Altach ändern.