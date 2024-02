Blau-Weiß Linz: Die letzten offenen Fragen vor dem Pflichtspielauftakt

Verpatzte Generalprobe für Fußball-Bundesligist FC Blau-Weiß Linz: Im gestrigen letzten Test vor dem Pflichtspielauftakt der Frühjahrssaison am kommenden Samstag in Altach verlor das Team von Trainer Gerald Scheiblehner gegen Zweitligist Vienna 1:3. Die letzten offenen Fragen vor dem Ankick: Wird es Überraschungen in der Startelf geben? Es ist nicht davon auszugehen, dass es bei der Startelf im Vergleich zum Herbst große Änderungen geben wird. Eines ist aber klar: Der Kampf um die Stammplätze