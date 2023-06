Beim Anpfiff von Blau-Weiß Linz war der Spielmacher schon in Wien

Blau-Weiß-Meistertrainer Gerald Scheiblehner pfiff die Vorbereitung an.

Bundesliga-Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz startete am Montag Nachmittag mit einem Knalleffekt in die Vorbereitung: Matthias Seidl, zum besten Spieler der abgelaufenen Zweitliga-Saison gewählt, wurde freigestellt – der 22-Jährige hatte die Linzer am Montag Vormittag darum gebeten, Verhandlungen mit einem anderen Verein zu führen. Wie die OÖN bereits exklusiv auf nachrichten.at berichtet haben, handelt es sich dabei um Rapid Wien.