Nach dem Aus im Pokalbewerb blicken die Linzer schon wieder nach vorne: Jetzt geht es darum, in den kommenden vier Runden bis zur Winterpause so viele Punkte wie möglich zu machen, um für den Angriff auf den Bundesliga-Aufstieg im Frühjahr voll gerüstet zu sein. Am morgigen Samstag (14.30) gastiert die Scheiblehner-Elf bei Schlusslicht Kapfenberg.