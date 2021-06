Als die Ärzte in Kopenhagen um das Leben des SV-Ried-Kapitäns Oliver Glasner kämpften

Der dänische Fußballstar Christian Eriksen liegt – getragen von einer Welle herzergreifender Genesungswünsche aus aller Welt – auf der Intensivstation des Rigshospitalet in Kopenhagen. Der 29-Jährige ist dort in den besten Händen. Das weiß auch Oliver Glasner, der in besagtem Krankenhaus vor fast genau zehn Jahren notoperiert wurde.

"Zum Glück gibt es hier eine sehr kompetente medizinische Betreuung. Ich will gar nicht daran denken, was passiert wäre, hätten wir nicht in Dänemark, sondern in Aserbaidschan gespielt", sagte SV-Ried-Arzt Norbert Freund am Morgen nach diesem 4. August 2011. Es war der Tag, an dem die "Wikinger" sensationell in das Play-off der Fußball-Europa-League eingezogen waren.

Nach scheinbar aussichtslosem 0:4-Rückstand gegen den nun zehnfachen dänischen Meister Bröndby IF krönten Daniel Royer (71.) und Anel Hadzic (88.) mit ihren späten Treffern eine enorme Willensleistung. Die 2:4-Niederlage war wie ein gefühlter Sieg, weil die Rieder das Hinspiel 2:0 gewonnen hatten und letztlich dank der Auswärtstorregel aufstiegen.

Was das Team während seiner Aufholjagd nicht wusste, war, dass Kapitän Glasner in der neurochirurgischen Spezialklinik um sein Leben kämpfte.

"Oliver ist eine Kämpfernatur"

Der damalige Abwehrchef und heutige Erfolgstrainer war beim Versuch, ein Blitz-Comeback zu feiern, am Matchtag im Kopenhagener Stadtteil Bröndby nach intensivem Kopfballtraining von Schwindelanfällen heimgesucht worden. Glasner, bei dem erst vier

Tage zuvor nach einem heftigen Zusammenstoß mit Rapids Mario Sonnleitner eine Gehirnerschütterung und eine klaffende Rissquetschwunde diagnostiziert worden waren, wollte um jeden Preis matchfit werden. Das hätte er beinahe mit seinem Leben bezahlt.

"Oliver ist eine Kämpfernatur, niemand hat ihm das ausreden können", blickt Ex-Ried-Trainer Paul Gludovatz zurück. Während seine Truppe den Aufstieg feierte, verschlechterte sich der Zustand Glasners, bei dem eine Computertomografie ein sogenanntes Subduralhämatom, eine Blutung zwischen Gehirn und harter Hirnhaut, gezeigt hatte.

Ein Blutgerinnsel musste operativ entfernt werden. Es waren Stunden des Hoffens und Bangens, Ried-Manager Stefan Reiter (jetzt bei Blau-Weiß Linz) wusste um den Ernst der Lage, hüllte sich aber in Schweigen, um die Mannschaft zu schützen. Es fiel ihm verständlicherweise schwer: Reiter war gezeichnet – nachdenklich, unruhig, ernst, vor den Toren des Team-Quartiers "Idraettens Hus" eine Zigarette nach der anderen rauchend. Nein, so sieht niemand aus, der mit seinem Team gerade den größten internationalen Vereinserfolg realisiert hat und mit satten Einnahmen für die nächste Runde (gegen Eindhoven) rechnen durfte. Reiter sprach über Gott und die Welt, Entwicklungen im Fußball – aber eben nicht über Glasner, obwohl sich all seine Gedanken um den damals 36-Jährigen drehten, den er später als Cheftrainer zur SV Ried zurückholen sollte.

Es war der Anfang einer (zweiten) großen Karriere. Das Drama in Kopenhagen hatte die aktive Laufbahn beendet. Ehefrau Bettina wachte an der Seite ihres Mannes, der erst nach acht Tagen das Ringshospitalet verlassen und die Heimreise antreten durfte.

"Würde alles wieder so machen"

Glasner wurde wieder ganz gesund. "Ich bin sehr, sehr dankbar, dass es gut ausgegangen ist", sagte der heutige Coach von Eintracht Frankfurt nach einer wochenlangen Phase der Rehabilitation. Die Reise nach Kopenhagen hat der Riedauer nie bereut: "Ich würde alles wieder so machen. Niemand hat mich dazu gedrängt, ich wollte die Partie unbedingt spielen." Ein 572. Pflichtspiel war ihm nicht vergönnt, aber er lebt. Nur das zählt.