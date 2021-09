Zweistelliges Minus, dennoch sieht Haimbuchner "Auftrag"

"Ich hätte gehofft, dass es kein zweistelliges Minus wird – das ist optisch bei einer Wahl natürlich schlecht", sagte ein wichtiger Vertreter der FPÖ, nachdem der Verlust in den frühen Abendstunden größer geworden war. Er habe auf höchstens minus sieben, minus acht Prozent gehofft.

So ging es den meisten Freiheitlichen, als sie um circa 17 Uhr ins Medienzentrum im Linzer Ursulinenhof kamen. Als einzige der etablierten Parteien hatten sie zuvor keine Zusammenkunft in der Parteizentrale, dafür am Abend eine Wahlparty im Innenstadtlokal "Josef", bei der die Stimmung angesichts des Absturzes auf rund 20 Prozent aber naturgemäß gedämpft war.

Viele Funktionäre wurden trotz allem nicht müde zu betonen, dass das historisch stärkste Ergebnis 2015 (30,4 Prozent) wegen der Flüchtlingskrise eben ein "Einzelereignis" gewesen sei.

An vorderster Front sagte das der Spitzenkandidat, Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner: "Vergleichen Sie die historischen Ergebnisse – es ist eines der besten." Er zählte auf: Der VdU erreichte 1949 20,8 Prozent, die FPÖ unter Jörg Haider 20,6 Prozent.

"Kein Ergebnis zum Lachen"

Gestern waren es in den letzten Hochrechnungen knapp 20 Prozent. Damit war das Ziel, über diese Marke zu kommen, deutlich in Gefahr. Zweiter blieb man, aber auch nur knapp vor der SPÖ.

"Natürlich ist das kein Ergebnis zum Lachen", so Haimbuchner. Aber es sei eines, mit dem er leben könne. "2015 war eine Sondersituation, wir haben uns nun bei 20 Prozent gefestigt" – nach vielen Jahren der Ressortverantwortung und mit mehr Konkurrenz, so Haimbuchner: "Unser grundsätzliches Potenzial oberösterreichweit sind nicht 30 Prozent." Noch dazu sei in den vergangenen sechs Jahren "viel passiert", sprach er die Turbulenzen in der Bundes-FPÖ an.

Auf die Frage, wie sich die Auftritte von Bundesparteichef Herbert Kickl im Wahlkampf ausgewirkt hätten, sagte Haimbuchner, dass das ein Thema sei, das die Leute nicht interessiere. Er habe treue Mitstreiter in der Bundespartei. In Bezug auf die Corona-Politik sagte er: "Ich bin kein Impfgegner, sondern ein Gegner einer Impfpflicht."

Haimbuchner will weiter mit der ÖVP in einer Landeskoalition arbeiten. Trotz der massiven Verluste sagte er, dass 20 Prozent ein "Auftrag" seien, Verantwortung im Land zu übernehmen.

Ähnlich argumentierte Klubobmann Herwig Mahr. Auf die Frage, ob minus zehn Prozent nicht eine Enttäuschung seien, sagte er: "Natürlich würde man sich immer mehr wünschen, aber der Wähler ist der Souverän, er hat entschieden." Es sei ein "sattes Minus, da brauchen wir überhaupt nicht zu diskutieren, aber 2015 war eine einmalige Situation." Es sei immer noch ein sehr gutes Ergebnis, so Mahr. Ob Fehler gemacht wurden im Wahlkampf? "Wir werden das alles analysieren und dann Rede und Antwort stehen." Angesichts dessen, dass MFG den Landtagseinzug geschafft habe, sehe man, dass das Thema Impfen "bei den Leuten aufschlägt".