Seit 21 Jahren leitet Professor Alois Ferscha an der Johannes Kepler Universität (JKU) in Linz das Institut für Pervasive Computing, also der Integration eingebetteter Gegenstände und Umgebungen des täglichen Lebens. Vor der Landtagswahl 2015 stand er uns Rede und Antwort. Wir konfrontieren ihn mit seinen Aussagen von damals.