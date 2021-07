Wahlkampf, das ist manchmal auch, sich von den äußeren Umständen nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. Am Freitagvormittag in Wels war das einerseits die bereits einsetzende Hitze, die der einsame Sonnenschirm nicht abhalten konnte, und andererseits der Verkehrslärm der Ringstraße, den man mit voller Mikrofon-Lautstärke zu übertönen versuchte. Birgit Gerstorfer war im Rahmen ihrer "Bei Dir"-Tour in die Welser Innenstadt gekommen, um sich den Fragen der Wähler zu stellen.