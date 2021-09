Die letzte Wahlkampf-Woche beginnt – und offiziell werden sie das natürlich nie von einem kandidierenden Politiker hören, aber alle sehnen das Ende des Wahlkampfes herbei. Die Pandemie bringt einen zusätzlichen Schuss Unwägbarkeit in die Planungen und Berechnungen der Parteien. Die oberösterreichische Volkspartei hat in der Vorwoche auch abfragen lassen, wie viele Bürger ihre Wahlentscheidung bereits getroffen haben: "Ganz sicher", welcher Partei sie am 26. September ihr Vertrauen